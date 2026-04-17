Graduatorie interne di istituto 2026 come si determina il punteggio per le esigenze di famiglia e la documentazione da presentare

Entro il 17 aprile, le scuole sono tenute a pubblicare le graduatorie interne di istituto relative al personale docente a tempo indeterminato. Queste graduatorie vengono compilate per individuare eventuali perdenti posto e vengono aggiornate con i punteggi relativi alle esigenze di famiglia. Per la valutazione di queste esigenze, il personale deve presentare una documentazione specifica, che varia a seconda delle circostanze personali e familiari.

Entro il 17 aprile ogni scuola deve redigere e pubblicare le graduatorie interne d'istituto del personale docente a tempo indeterminato titolare per l’eventuale individuazione dei perdenti posto. La posizione in graduatoria si determina tenendo conto del punteggio scaturito dal servizio di ruolo, pre-ruolo, titoli posseduti ed esigenze di famiglia. Per i figli, per il ricongiungimento e la curaassistenza a figli coniuge, genitore, spettano 6 punti in presenza di determinate condizioni e dietro apposita documentazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tutorial Mobilità docenti 2026, a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l'istanza

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