Dl Ucraina governo chiede voto di fiducia in Senato

Il governo ha deciso di chiedere la fiducia al Senato sul dl Ucraina, perché il testo scade il 10 marzo e deve essere approvato rapidamente. Il ministro Luca Ciriani ha annunciato questa intenzione durante la discussione in Aula, sottolineando che il provvedimento è già passato alla Camera con il voto di fiducia. La richiesta mira a rispettare i tempi e a garantire l’approvazione del decreto senza ulteriori ritardi. La decisione sarà discussa nelle prossime ore.