Una diffida e un decreto ingiuntivo per la Asl | Non rispetta gli accordi sottoscritti con i lavoratori denuncia la Uil Fpl

La Uil Fpl ha presentato una diffida e un decreto ingiuntivo contro la Asl Lanciano Vasto Chieti, accusandola di non aver rispettato gli accordi firmati con oltre 200 lavoratori riguardo ai buoni pasto maturati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024. La questione riguarda il mancato pagamento di queste somme ai dipendenti coinvolti.

Lo scorso gennaio, l'azienda si è impegnata con più di 200 lavoratori a erogare, entro 40 giorni, i buoni pasto maturati dal 2020 al 2024, ma al momento non ci sono stati adempimenti “Accordi giuridicamente vincolanti, obbligazioni precise, con un termine certo”, ricorda Angelucci. Oggi, i termini dei verbali del 20 gennaio risultano scaduti, ma non c'è stato alcun adempimento. “Nessuna comunicazione ufficiale. Nessuna giustificazione formale. Nessun rispetto degli impegni sottoscritti. Siamo di fronte a un inadempimento contrattuale da parte della Pubblica Amministrazione che non dà seguito agli obblighi assunti”, denuncia il sindacato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it “Riabilitazione Aias, l’Asl non rispetta gli accordi”: nuova mobilitazioneTempo di lettura: 2 minuti“Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra AIAS ed ASL”. Leggi anche: "Comportamento antisindacale", Uil Fpl diffida Messina Social City Contenuti utili per approfondire Uil Fpl. Temi più discussi: Cucine chiuse al San Matteo Cisl e Uil vanno allo scontro; Incontro interlocutorio in Ulss4 in attesa delle nomine dei prossimi Direttori Generali; CCNL FUNZIONI LOCALI: UN CONTRATTO A PERDERE. APT Basilicata, UIL FPL: clima positivo e organici verso il rafforzamentoAPT Basilicata, la UIL FPL esprime apprezzamento per il rilancio dell’agenzia. Completate progressioni e nuove qualificazioni, spettanze in pagamento a marzo. Previsto il rafforzamento dell’organico n ... trmtv.it Gestione del personale: botta e risposta tra Uil Fpl e Seus 118Il sindacato punta l'indice contro la decisione di ridurre la convenzione con il Civico, ma dalla Seus replicano: Accuse infondate, il nostro obiettivo è garantire anzitutto il servizio 118 ... insanitas.it Documento FNOMCEO La UIL FPL NON era presente e NON lo ha sottoscritto! @follower - facebook.com facebook