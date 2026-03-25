Meloni fa il pieno di gas in Algeria Tutti gli accordi con Tebboune

Il presidente del Consiglio ha visitato l’Algeria, dove ha firmato diversi accordi con il presidente del paese. Durante la visita, sono stati definiti i dettagli delle forniture di gas naturale, garantendo un aumento delle consegne. La decisione di aumentare le importazioni di gas dall’Algeria deriva dalla sospensione delle forniture dal Qatar, senza che ciò abbia effetti negativi sulla fornitura energetica italiana.

Per l’Italia nessuna conseguenza dal blocco del gas in Qatar, semplicemente ne arriverà di più da un solido alleato che si chiama Algeria. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ribadito in occasione del bilaterale con il presidente algerino Tebboune. I due Paesi vantano già un ben rodata cooperazione grazie al Piano Mattei e la visita di oggi ad Algeri è preziosa per ribadirlo. Meloni dice di aver deciso di rafforzare una collaborazione “già solidissima, che coinvolge anche i nostri operatori, lavorando su nuovi fronti come lo shale gas e l’esplorazione offshore. Questo consentirà anche, in prospettiva, di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall’Algeria all’Italia”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni fa il pieno di gas in Algeria. Tutti gli accordi con Tebboune Articoli correlati Meloni in visita in Algeria, incontro con Tebboune – Il video(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Algeri. Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente TebbouneLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Algeri, dove andrà in scena i colloqui bilaterali tra Italia e Algeria. Contenuti e approfondimenti su Meloni fa il pieno di gas in Algeria... Temi più discussi: Meloni a casa Fedez fa il pieno di bugie: Csm meno politici; Tagliare la sanità per un pieno di benzina fino al 7 aprile; Meloni mette Sì nel serbatoio: sconti e taglio accise. Fedez e Travaglio usati per aumentare le interazioni della premier; Venti giorni di sconto, il pieno di propaganda del governo Meloni. Meloni fa il pieno di gas in Algeria. Tutti gli accordi con TebbounePer l’Italia nessuna conseguenza dal blocco del gas in Qatar, semplicemente ne arriverà di più da un solido alleato che si chiama Algeria. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ribadito i ... formiche.net Meloni a casa Fedez fa il pieno di bugie: Csm meno politiciLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Meloni a casa Fedez fa il pieno di bugie: Csm meno politici pubblicato il 19 Marzo 2026 a firma di Paolo Frosina ... ilfattoquotidiano.it La Premier Giorgia Meloni dall’Algeria parla del rapporto di collaborazione che storicamente lega i due paesi e sottolinea le iniziative di cooperazione nel campo energetico e non solo - facebook.com facebook Meloni: "Rafforzeremo la cooperazione sul gas con l'Algeria". I principali importatori in Italia x.com