Google Foto Me Meme | l’IA di Gemini crea meme virali con il tuo volto

Google Foto Me Meme, sviluppato con l’intelligenza artificiale Gemini, permette di creare meme personalizzati utilizzando il volto degli utenti. Questa nuova funzione di Google Foto trasforma l’app in uno strumento di intrattenimento creativo, offrendo un modo semplice e immediato per generare contenuti divertenti. L’innovazione riflette l’evoluzione della piattaforma, che passa dall’archiviazione di ricordi alla possibilità di creare meme virali in modo facile e sicuro.

Google Foto Me Meme è l’ultima frontiera dell’intrattenimento digitale lanciata da Mountain View, una mossa che segna definitivamente il passaggio della celebre applicazione da semplice archivio di ricordi a potente strumento di creazione creativa. Il colosso della ricerca ha introdotto ufficialmente questa nuova funzionalità generativa, basata sui più recenti progressi dell’intelligenza artificiale, che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la nostra galleria immagini. L’obiettivo è chiaro: permettere agli utenti di combinare un modello di meme preesistente con una propria fotografia per generare, in pochi secondi, un’immagine ironica e condivisibile, personalizzata al 100%. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

