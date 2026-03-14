Al giro di boa del The Players Championship, il golfista svedese Aberg guida la classifica, dopo aver ottenuto il miglior punteggio. I giocatori del PGA Tour si sono sfidati intensamente sul campo, con alcuni di loro che sono riusciti a migliorare le proprie performance rispetto ai round precedenti. La competizione resta aperta, con diversi atleti ancora in corsa per la vittoria.

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel ricchissimo appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del The Players Championship (montepremi 25 milioni di dollari), evento nato nel 1974 che catalizza le attenzioni del mondo golfistico tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Quinto Major”. Al termine della seconda tornata guida la classifica Ludvig Aberg. Lo svedese recupera nove posizioni grazie ad un super giro da -9 in cui piazza 6 birdie, 2 eagle e commette un solo bogey. Lo scandinavo balza al comando con lo score complessivo di -12 (132 colpi) e vanta due lunghezze di margine sull’americano Xander Schauffele. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, lo svedese Aberg vola al comando del The Players Champioship a metà gara

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