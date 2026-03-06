Torna Nafafe’ festival dei corti e dei documentari

Lunedì 9 marzo prende il via la seconda edizione di Nafafe’, il festival internazionale di cortometraggi e documentari che si tiene a Napoli. La manifestazione, dedicata esclusivamente ai formati brevi, si svolge in diverse location della città e prevede proiezioni, workshop e incontri con i registi. L’evento si rivolge a un pubblico di appassionati e professionisti del settore audiovisivo.

Parte lunedì 9 marzo, la seconda edizione di Nafafe' (Napoli Film and Audiovisual Festival), una rassegna internazionale interamente dedicata ai cortometraggi. Il festival, diretto da Raffaele Riccio, vedrà in concorso dieci opere selezionate tra le oltre mille inviate da tutto il mondo. Il primo premio sarà assegnato da una giuria di ragazzi di sei scuole superiori della città (il "Labriola", il "Liceo Artistico di Napoli", il "Rossini", l'"Augusto Righi", il "Pansini", il "Vittorio Emanuele II"), che hanno partecipato alla costruzione dell'evento (in particolar modo...