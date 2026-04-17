Gli studi dei medici di famiglia in Campania rischiano di andare in tilt | la nota del sindacato

Il sindacato ha diffuso una nota in cui segnala che gli studi dei medici di famiglia in Campania potrebbero incontrare problemi di funzionamento a causa dell’applicazione dell’autenticazione a due fattori, prevista nei prossimi giorni. La modifica riguarda l’accesso ai sistemi informatici utilizzati dai medici per la gestione delle pratiche e delle prenotazioni. La notifica avviene a pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova misura.

"A pochi giorni dall'obbligo dell’introduzione dell’autenticazione a due fattori, gli studi dei medici di medicina generale in Campania rischieranno di andare in tilt. Diversamente dalle altre Regioni gli specialisti e i medici ospedalieri in Campania non effettuano le prescrizioni di loro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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