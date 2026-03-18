In tutta Italia, oltre 5.700 studi medici di famiglia risultano ancora scoperti, con più di 300 di questi situati in Campania. La mancanza di professionisti si fa sentire in 18 regioni, rendendo difficile coprire le esigenze dei pazienti. La richiesta di medici si intensifica mentre molti studi restano vuoti, creando una situazione di carenza che coinvolge diverse aree del Paese.

Medici di famiglia cercasi: carenze sempre più acute lungo lo Stivale con oltre 5.700 studi da popolare distribuiti in 18 regioni. In Campania sono circa 300 le zone carenti non assegnate a dicembre scorso (su 700) concentrate nelle aree periferiche delle città, nei quartieri socialmente disagiati e nelle aree interne in cui pochi accettano di lavorare. I 400 reclutati a fine anno dal primo marzo stanno progressivamente aprendo gli ambulatori in tutte le province campane ma il turn over tra chi ha lasciato per pensionamenti o impieghi in altri settori della sanità pubblica non è indolore. Per decine di migliaia di assistiti, spesso anziani e fragili che devono prendere contatto con i nuovi dottori si profila una corsa ad ostacoli visto che non tutti sono capaci di effettuare il cambio con procedure telematiche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Medici di famiglia cercansi: Campania, 300 studi vuoti

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