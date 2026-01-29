Gli immigrati rivendicano il diritto di preda | ecco gli stupratori seriali stranieri

Un uomo di 43 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato dopo aver molestato un ragazzo di 19 anni nel centro di Faenza. Secondo quanto raccontato, l’uomo si è avvicinato e ha aggredito il giovane, che stava camminando con due familiari. Alla polizia, il sospettato ha cercato di giustificarsi dicendo: “Lui lo vuole, io non ho fatto niente”. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede come prevenire simili episodi in città.

Roma, 29 gen – “Lui lo vuole, io non ho fatto niente”, così un 43enne nigeriano si è giustificato dopo aver aggredito e palpeggiato un ragazzo di 19 anni nel pieno centro di Faenza, il quale stava passeggiando con due familiari. Ormai è chiaro che gli immigrati provenienti da culture non assimilabili non abbiano alcun freno inibitorio. Anzi, rivendicano chiaramente il “diritto di preda” come durante le Marocchinate. D’altronde, Nel settembre del 2017, l’avvocato Carmen Di Genio, allora membro del Comitato Pari Opportunità della Corte d’Appello di Salerno, affermò, intervenendo al Convegno Nazionale sulla sicurezza e la legalità: “Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia, su una spiaggia, non si può violentare, probabilmente non conosce questa regola”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Gli immigrati rivendicano il “diritto di preda”: ecco gli stupratori seriali stranieri Approfondimenti su Faenza Stupro Gli hot pants rivendicano il loro ruolo di protagonisti anche nei mesi più freddi, accostati a un capospalla strategico Arrestati gli stupratori di Tor Tre Teste: tutti marocchini (senza educazione sentimentale) Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Faenza Stupro In dieci anni gli imprenditori immigrati crescono del 24%, per gli italiani un calo di oltre il 5%Dall’immigrazione il 9% del Pil. Agricoltura ed edilizia i settori con maggiore incidenza. Fabbisogno di manodopera in aumento a causa del calo demografico. È quanto emerge dal Rapporto annuale 2025 ... ilsole24ore.com Per gli immigrati c'è il rischio che si configuri un diritto a parte?Buona parte del nuovo pacchetto-sicurezza riguarda l'immigrazione, con norme che limitano ulteriormente il soccorso in mare, accelerano teoricamente sui ... avvenire.it Crescere in una provincia che invecchia e non investe nel futuro: i giovani rivendicano il diritto di restare La riflessione di due studentesse del Liceo Artistico di Imperia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.