Ticketmaster e Live Nation hanno firmato un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le due aziende, coinvolte in un procedimento legale, sono state accusate di esercitare un monopolio nel settore della musica dal vivo grazie alla loro collaborazione. La decisione di raggiungere un’intesa è arrivata dopo che sono emerse queste contestazioni. L’accordo stabilisce i termini per limitare le pratiche considerate anticoncorrenziali.

È stato infine raggiunto l’accordo Live Nation e Ticketmaster e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che accusava entrambe di esercitare, grazie alla potenza del colosso imprenditoriale nato dalla loro unione, un monopolio sul sistema della musica dal vivo. Secondo l’intesa, le due società non dovranno sciogliersi, ma sono tenute a pagare una maxi-multa da duecento milioni di dollari ai quaranta Stati che hanno aderito alla causa. La soluzione, tuttavia, non sembra aver reso felici proprio tutti. Per Letitia James, procuratrice generale di New York, l’accordo «non affronta il monopolio al centro di questo caso e avvantaggia Live Nation a discapito dei consumatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ticketmaster e Live Nation hanno raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

