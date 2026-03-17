Lo stratagemma di Taylor Swift traina le vendite di vinili negli Stati Uniti

Taylor Swift ha pubblicato otto versioni leggermente diverse del suo ultimo album, contribuendo ad aumentare le vendite di vinili negli Stati Uniti. La cantante ha utilizzato questa strategia per stimolare l’interesse dei fan e favorire le vendite fisiche del disco. L’operazione ha attirato l’attenzione del mercato musicale, con molti collezionisti e appassionati che hanno acquistato più copie di uno stesso album.

Pubblicando otto edizioni leggermente diverse del suo ultimo disco, ha contribuito a stabilire un volume d'affari che non si vedeva dal 1983 Secondo i dati diffusi dalla Recording Industry Association of America (RIAA), l’anno scorso negli Stati Uniti sono stati venduti dischi in vinile per un valore complessivo di oltre un miliardo di dollari: non succedeva dal 1983, quando questo supporto era ancora molto diffuso e popolare. Le unità vendute sono state 46,8 milioni. È un risultato che sorprende fino a un certo punto: il formato è in crescita da almeno una quindicina d’anni, grazie all’interesse di una nicchia di mercato attiva e rinnovata. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Lo stratagemma di Taylor Swift traina le vendite di vinili negli Stati Uniti Articoli correlati Taylor Swift è apparsa nel video di presentazione della squadra olimpica di pattinaggio degli Stati UnitiTaylor Swift ha condiviso il suo sostegno alla squadra di pattinaggio degli Stati Uniti impegnata nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Export veronese in ripresa nel 2025, ma pesano i dazi di Trump: in netto calo le vendite negli Stati UnitiNel 2025 l’export della provincia di Verona torna a crescere e raggiunge i 15,4 miliardi di euro, segnando un aumento dell’1,7% rispetto all’anno...