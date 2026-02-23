Altro che movida Pescara Vecchia è semideserta La denuncia di Sinistra Italiana | Presenze in calo del 60%

Sinistra Italiana ha visitato Pescara Vecchia e ha constatato un calo del 60% delle persone presenti, a causa della diminuzione delle attività notturne. La visita aveva l’obiettivo di ascoltare le opinioni dei cittadini sulla situazione attuale. Durante il sopralluogo, sono stati notati negozi chiusi e strade vuote, segnali di una movida molto ridotta rispetto al passato. La situazione preoccupa gli operatori del settore e suscita domande sulla ripresa del quartiere.

Aveva annunciato un weekend nella movida di Pescara Vecchia per raccogliere le voci della notte e Sinistra Italiana ha mantenuto la promessa. “Pescara Cenerentola? Neanche per sogno”. E’ così che sintetizza l’esito dell’iniziativa promossa e fatta di video-interviste. Una vera e propria campagna di ascolto, sottolinea il segretario regionale Daniele Licheri, fatta “per comprendere le ombre della gestione della vita notturna a Pescara, ma anche per raccogliere idee e proposte per un cambio di passo, che valorizzi in modo strategico un’economia che dovrebbe rispecchiare il dinamismo di Pescara e che invece ora è spenta dalle ordinanze Cenerentola”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

