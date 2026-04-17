A Seoul, un robot dotato di intelligenza artificiale si presenta come uno sciamano, con il suono dei campanellini che si diffonde tra la gente. Gli avatar generati al computer mostrano somiglianze con i personaggi dell’anime popolare KPop Demon Hunters, attirando l’attenzione dei passanti. Questa scena unisce tecnologia e tradizione in modo insolito, creando un ibrido tra il mondo digitale e quello reale.

S eoul, 17 apr. (askanews) – Il suono dei campanellini si diffonde in una via del centro di Seoul, segno inequivocabile della presenza di uno sciamano, anche se in questo caso il mistico è un robot dotato di intelligenza artificiale. Nel negozio di articoli culturali “Vinaida”, che in coreano significa “prego con fervore”, si offrono consulti con avatar generati al computer. I passanti sono accolti da ritratti di sciamani virtuali che ricordano i personaggi del popolare anime “KPop Demon Hunters”. Leggi anche › Oscar a film e musica: come ha fatto “KPop Demon Hunters” a diventare fenomeno globale? In Corea spopola “AI Shamans”, sciamano che dà consulti tramite l’IA.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli avatar generati al computer ricordano i personaggi del popolare anime KPop Demon Hunters

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