KPop Demon Hunters | Tutto ciò che sappiamo sule Huntr x prima del film

Da nerdpool.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

KPop Demon Hunters ha annunciato il debutto del trio K-pop chiamato HUNTRX, che si è fatto conoscere come il più forte del momento. La loro identità viene presentata principalmente nel contesto attuale, senza approfondimenti sulle origini o sul passato. La notizia riguarda l'introduzione del gruppo e la loro presenza nel mondo del K-pop prima dell'uscita del film.

KPop Demon Hunters ha presentato al mondo il trio K-pop più potente del momento, noto come HUNTRX, sebbene gran parte della storia si svolga nel presente. Sebbene si tratti di un’introduzione al mondo e ai suoi personaggi, il film non racconta le origini, quindi non abbiamo scoperto ogni singolo dettaglio su ciascuna delle componenti delle HUNTRX e su come siano arrivate a questo punto. Sappiamo però diversi dettagli grazie alle prime scene del film e all’artbook pubblicato da Netflix, quindi stiamo raccogliendo in un unico posto tutto ciò che sappiamo sulle storie delle ragazze HUNTRX prima del film. KPop Demon Hunters inizia con “How It’s Done”, una sequenza e una canzone ambientate nel presente e nel bel mezzo di un concerto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

kpop demon hunters tutto ci242 che sappiamo sule huntr x prima del film
© Nerdpool.it - KPop Demon Hunters: Tutto ciò che sappiamo sule Huntr/x prima del film

KPop Demon Hunters 2 potrebbe concentrarsi su un’altra componente delle HUNTR/XKPop Demon Hunters è stato uno dei maggiori successi dello scorso anno, dando vita a un nuovo franchise per Sony e Netflix.

KPop Demon Hunters: il trio che ha prestato la voce alle Huntr/x potrebbe lavorare insieme a della musica originaleLa colonna sonora di Kpop Demon Hunters sta letteralmente dominando il mondo e le classifiche di Billboard, ma le cantanti che hanno prestato la voce...

KPOP DEMON HUNTERS NELLA VITA REALE - IL FILM

Video KPOP DEMON HUNTERS NELLA VITA REALE - IL FILM

Una raccolta di contenuti su Demon Hunters

Temi più discussi: KPop Demon Hunters nel catalogo della Criterion Collection; 'KPop Demon Hunters' e 'Frankenstein' di Netflix in arrivo su Criterion Collection; KPop Demon Hunters: cosa funziona e cosa avrebbe potuto fare meglio; Annie Awards, 10 premi per ‘KPop Demon Hunters’.

demon hunters kpop demon hunters tuttoKPop Demon Hunters: cosa funziona e cosa avrebbe potuto fare meglioKPop Demon Hunters conquista il pubblico con musica e animazione, ma alcune scelte narrative e personaggi meritavano maggiore profondità. cinema.everyeye.it

demon hunters kpop demon hunters tuttoAmazon: 5 nuovi prodotti merch KPOP Demon Hunters, dai poster in metallo all'abbigliamentoSu Amazon arrivano 5 nuovi prodotti KPOP Demon Hunters, tra felpe, magliette e poster. I prezzi sono tutto sommato interessanti. everyeye.it

Digita per trovare news e video correlati.