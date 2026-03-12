Netflix ha annunciato ufficialmente la produzione di KPop Demon Hunters 2, confermando che il sequel sarà realizzato dalla stessa squadra che ha lavorato al primo film. La piattaforma di streaming ha reso noto chi tornerà a occuparsi del progetto, senza fornire ulteriori dettagli sui protagonisti o sulla data di uscita. La conferma arriva direttamente dalla compagnia senza comunicazioni aggiuntive.

La piattaforma di streaming ha ufficializzato la produzione del lungometraggio, svelando chi ritornerà a occuparsi del progetto. Netflix ha ufficialmente confermato la realizzazione di KPop Demon Hunters 2, il sequel del film animato che ha ottenuto visualizzazioni record sulla piattaforma di streaming e nelle sale. Il progetto vedrà nuovamente coinvolti alla regia Maggie Kang e Chris Appelhans e verrà prodotto da Sony Pictures Animation. La conferma della realizzazione del sequel Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, ha dichiarato: "Con KPop Demon Hunters, Maggie e Chris non hanno solo raggiunto il pubblico, ma hanno anche dato vita a un fandom globale che ha attraversato lingue, generazioni e generi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters 2: Netflix conferma la produzione del sequel

Articoli correlati

KPop Demon Hunters 2: Le 5 teorie più folli sul sequel del cult di Sony AnimationIl fenomeno KPop Demon Hunters ha travolto il mondo dell’animazione con la forza di un drop coreografico perfetto.

KPop Demon Hunters: tra il sogno dell’Oscar e l’attesa infinita per il sequelCon il brano "Golden" in corsa per la statuetta, il team di produzione rivela i piani futuri (e i ritardi) per l'universo animato di Sony e Netflix.

KPop Demon Hunters 2 Trailer (2026) | Netflix Concept

Una selezione di notizie su Demon Hunters

Temi più discussi: KPOP Demon Hunters 2, sarà questa la trama del sequel Netflix?; KPop Demon Hunters Bonus Content è ora disponibile su Netflix, ecco il link; KPop Demon Hunters 2, la produttrice Michelle Wong anticipa: Ecco di quali personaggi esploreremo il passato; Dolfin presenta l’uovo di Pasqua KPop Demon Hunters con quattro sorprese collezionabili.

KPop Demon Hunters 2 è ufficiale! E non è finita quiNetflix e Sony annunciano un universo espanso per KPop Demon Hunters: in arrivo sequel, spin-off e prequel animati! cinema.everyeye.it

KPop Demon Hunters, il sequel del film fenomeno Netflix è realtà (ma ci sarà da aspettare)L’universo di KPop Demon Hunters continuerà. Dopo il successo mondiale del primo film, Netflix ... msn.com

Netflix farà un sequel di KPop Demon Hunters x.com

K-Pop Demon Hunters sbarca a Tortona. Lo spettacolo basato sul film (vincitore del Golden Globe come miglior pellicola di animazione) sarà alla Nova Arena il 10 marzo alle 20.30 per l'ultima tappa del tour in Nord Italia. Luci, colori ed effetti speciali sono pro - facebook.com facebook