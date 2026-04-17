Spotify ha introdotto i riassunti negli audiolibri, simili a quelli delle serie TV, in un tentativo di offrire un’esperienza più completa e accessibile agli utenti. Questa novità permette di ottenere una sintesi dei contenuti, facilitando la comprensione e la scelta di ascolti più adatti alle preferenze di ciascuno. La piattaforma sta aggiornando le proprie funzionalità per migliorare la fruizione di questo segmento, evidenziando l’interesse crescente verso gli audiolibri.

Spotify sta trasformando il modo in cui fruiamo gli audiolibri, e lo fa con una serie di aggiornamenti che dimostrano quanto la piattaforma prenda sul serio questo segmento dell’offerta. Non si tratta più solo di musica e podcast: gli audiolibri sono diventati un pilastro strategico, e le ultime novità lo confermano con funzioni che mescolano intelligenza artificiale, praticità quotidiana e un pizzico di quella magia tecnologica che fa dire perché nessuno ci aveva pensato prima. La novità più interessante riguarda i riassunti generati dall’intelligenza artificiale, una funzione che parte da un’esigenza concreta: quante volte hai abbandonato un audiolibro a metà, magari per settimane, e al ritorno non ricordavi più chi era chi, cosa stava succedendo o perché il protagonista si trovasse in quella particolare situazione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gli audiolibri di Spotify ora hanno i riassunti come le serie tv: ecco a cosa servono (e come funzionano)

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Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Spotify: arrivano i riassunti degli audiolibri su Android e altre novità; Spotify inizia ufficialmente a vendere libri cartacei; Spotify ora vende libri cartacei (sì, di carta); Spotify apre alla vendita di libri cartacei.

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