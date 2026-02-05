Spotify page match | la funzione che riavvia gli audiolibri da dove avevi interrotto l ascolto

Spotify lancia una nuova funzione chiamata Page Match, che permette di riprendere gli audiolibri esattamente dove si erano interrotti. Basta scattare una foto di una pagina del libro cartaceo e l’app collega automaticamente il contenuto audio, rendendo più facile seguire la lettura e l’ascolto senza perdere il filo. È una novità che punta a migliorare l’esperienza tra libri e audiolibri, con un sistema semplice e immediato.

In un contesto di integrazione tra contenuti audio e testo stampato, emerge una nuova funzionalità di Page Match che collega l’audiolibro al libro cartaceo tramite una semplice immagine. L’obiettivo è offrire una navigazione fluida tra ciò che si ascolta e ciò che si legge, permettendo di localizzare esattamente il punto di ascolto partendo da una pagina e, viceversa, di ritrovare la pagina partendo dal punto audio. page match: cosa è e come funziona. Page Match propone una modalità di localizzazione che sfrutta la fotocamera del dispositivo per identificare la posizione nell’audiolibro tramite una pagina del libro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

