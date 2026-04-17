Gli alberi che curano | un' immersione nel bosco bioenergetico più grande d’Europa

Nel cuore della Lombardia, a Uggiate con Ronago, si trova il più grande bosco bioenergetico d'Europa che circonda la Tenuta de l’Annunziata. La zona si estende su un'area significativa, con alberi che vengono utilizzati per pratiche di cura e benessere. La presenza di questo bosco attira visitatori e appassionati interessati alle proprietà naturali e terapeutiche delle piante e dell'ambiente circostante.

Un’intuizione germinata nelle culture primitive, legittimata da Albert Einstein («La medicina del futuro è la medicina delle frequenze»), confermata dagli studi più recenti e magnificata dalla Tenuta de l’Annunziata, natural relais a una ventina di minuti dal lago di Como, che ha trasformato il suo formidabile patrimonio ambientale in bosco bioenergetico: il più vasto d’Europa (13 ettari). Un bosco, cioè, solcato da un tracciato che non è una semplice passeggiata nel verde, ma un vero e proprio percorso rigenerativo in virtù della presenza di piante in grado di rilasciare onde ad altissimo tasso benefico per corpo e mente. «I campi...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gli alberi che curano: un'immersione nel bosco bioenergetico più grande d’Europa Notizie correlate Carpi: 226 alberi per un bosco urbano che assorbe 10 volte più CO2Tra le tangenziali Bruno Losi e 12 luglio 1944 di Carpi sta per nascere un nuovo polmone verde. Leggi anche: Fioriture sempre più anticipate in Toscana: ecco gli alberi già nel loro pieno splendore