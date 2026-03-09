Fioriture sempre più anticipate in Toscana | ecco gli alberi già nel loro pieno splendore

In Toscana, le fioriture degli alberi arrivano sempre prima rispetto al passato, con molte specie già in pieno splendore. Questa tendenza si sta consolidando negli ultimi anni, rendendo le fioriture anticipate una caratteristica comune nella regione. Le piante si mostrano in fiore in periodi che, fino a qualche anno fa, erano considerati insoliti. La situazione viene ormai considerata la nuova normalità.

«Le fioriture in Toscana? Ormai sono sempre più anticipate. Non dobbiamo più meravigliarci: questa è diventata la nuova normalità». A dirlo è Francesco Ferrini, professore ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree dell’Università di Firenze, che osserva come negli ultimi anni il calendario naturale delle piante si sia progressivamente spostato in avanti, soprattutto a causa degli inverni sempre più miti e del cambiamento climatico. Professore, come stanno andando le fioriture in Toscana e quanto è cambiato il calendario della natura? «Rispetto alla media degli ultimi trent’anni molte specie stanno fiorendo in anticipo. Peschi e albicocchi, ad esempio, sono già fioriti e i mandorli stanno addirittura iniziando a sfiorire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

