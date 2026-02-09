Milano si prepara | Carnevale Ambrosiano 2026 fino al 21 febbraio tra sfilate clown e la tradizione di Sant’Ambrogio

Milano si sta preparando per il Carnevale Ambrosiano 2026, che durerà fino al 21 febbraio. Durante le settimane ci saranno sfilate, clown e tante iniziative legate alla tradizione di Sant’Ambrogio. La festa si avvicina e la città si anima con eventi che richiamano secoli di storia e folklore, puntando a coinvolgere grandi e piccoli.

Il Carnevale Ambrosiano 2026 a Milano si protrarrà fino al 21 febbraio, culminando con il Sabato Grasso, una tradizione secolare che affonda le radici nel IV secolo e nella figura di Sant'Ambrogio, patrono della città. La festa, che quest'anno si svolgerà dal 15 al 21 febbraio, offre un programma ricco di eventi per famiglie e appassionati, tra sfilate, spettacoli e iniziative culturali diffuse in tutta la città. Milano si prepara a vivere un Carnevale più lungo della media, un'eredità storica che la distingue dalle altre città italiane. L'origine di questa peculiarità risiede nella figura di Sant'Ambrogio, il cui rientro in città, avvenuto durante il periodo in cui sarebbe dovuta iniziare la Quaresima, portò i fedeli a prolungare i festeggiamenti.

