glaucoma un milione di italiani malati ma uno su 2 non lo sa

In Italia ci sono circa 500.000 persone affette da glaucoma, una malattia che può portare alla perdita della vista. Tuttavia, si stima che altrettante persone non siano ancora consapevoli di averla, poiché spesso i sintomi non si manifestano in modo evidente nelle prime fasi. La diagnosi precoce rappresenta un elemento fondamentale per prevenire danni irreversibili, ma molte persone non si sottopongono regolarmente a controlli specifici.

AGI - In Italia vivono 500mila pazienti colpiti da glaucoma ma si calcola vi siano almeno altrettante persone che non sanno di avere la patologia. Quindi oltre 1 milione di persone soffre di una malattia oculare cronica-progressiva che, se non viene trattata, può portare a danni permanenti al nervo ottico e alla perdita della vista. E la primavera e l'estate sono le stagioni più difficili tanto che alcuni pazienti non riescono, nelle ore centrali della giornata, a tenere aperti gli occhi in un ambiente esterno. "È tutta colpa della fotofobia uno dei sintomi più temuti e frequenti - sottolinea il prof. Luciano Quaranta, Direttore e Fondatore del Centro Oculistico Italiano -.🔗 Leggi su Agi.it

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