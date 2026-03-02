Un milione di malati ma oltre la metà non lo sa | torna la settimana mondiale del glaucoma

Dall’8 al 14 marzo 2026 si svolge la settimana mondiale del glaucoma, un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla malattia. Si stima che un milione di persone siano affette da questa condizione, ma oltre la metà non ne è consapevole. Il glaucoma non presenta sintomi evidenti e spesso viene diagnosticato solo quando il danno alla vista è già consistente.

Visite gratuite a Terni e Foligno per "diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza della diagnosi precoce": l'iniziativa dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti, ecco come prenotarsi Dall'8 al 14 marzo 2026 torna la settimana mondiale del glaucoma. Il glaucoma non fa rumore, non dà segnali evidenti e spesso viene scoperto quando il danno visivo è già avanzato. Proprio per accendere i riflettori su una delle principali cause di cecità irreversibile al mondo, da domenica 8 a sabato 14 marzo 2026 torna la settimana mondiale del glaucoma, la campagna nazionale di informazione e prevenzione promossa da Iapb Italia Ets.