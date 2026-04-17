In un quadro politico complesso, si osserva come alcuni esponenti abbiano manifestato supporto verso figure di rilievo internazionale con l’obiettivo di influenzare le dinamiche interne. In particolare, un politico italiano si è schierato pubblicamente con un ex presidente degli Stati Uniti, nel tentativo di contrastare un’altra figura politica nazionale. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e strategie politiche che coinvolgono anche le alleanze e le prese di posizione nel panorama italiano.

Alle prese con la politica in generale, ma con quella italiana in particolare, non si è mai abbastanza maliziosi, come già raccomandava il tanto citato Giulio Andreotti. Che si vantava di “azzeccarci” ogni volta che pensava male, appunto, di qualcosa odi qualcuno. È durato solo 24 ore il sospetto, timore e quant’altro che finisse per essere rappresentata a sinistra, e dintorni, come una sceneggiata il duro scontro avvenuto fra Trump e Meloni, o viceversa. Il Trump “scioccato” dal giudizio severamente critico espresso dalla Meloni sui suoi attacchi al Papa, pur o soprattutto americano, che non condivide le guerre apocalittiche che il presidente degli Stati Uniti apre, conduce, interrompe e riprende per far tornare il nemico di turno all’“età della pietra”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte sta con Trump pur di scalzare Meloni

Giuseppe Conte - Ma come si fa a mentire così (22.02.26)

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