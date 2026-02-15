Mo | Conte ' Meloni continua a infangare l' Italia pur di compiacere Washington'

Giuseppe Conte accusa Giorgia Meloni di danneggiare l’Italia per compiacere gli Stati Uniti. Secondo l'ex presidente del Consiglio, la premier ha deciso di annunciare l’Italia come osservatore nel Board of Peace su Gaza senza passare dal Parlamento e ignorando le restrizioni della Costituzione. Conte sostiene che questa mossa rischia di indebolire il ruolo internazionale del nostro Paese, in un momento in cui si discute anche di come gestire il conflitto israelo-palestinese. La decisione di Meloni, secondo lui, contribuisce a creare un’area di influenza che esclude l’ONU e le sue istituzioni.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Senza neanche passare dal Parlamento e nonostante i paletti della Costituzione Meloni annuncia che saremo “osservatori” del Board of peace su Gaza, che si sta strutturando come un comitato di affari che di fatto emargina sempre più l'Onu". Lo scrive Giuseppe Conte in un lungo post sui social. "Meloni continua a infangare l'Italia pur di compiacere Washington: dopo avere offerto copertura politica e militare al Governo di Netanyahu adesso degrada il nostro paese al ruolo di “spettatore” di un progetto di speculazione immobiliare che non sembra offrire nessuna prospettiva di reale riscatto a una popolazione palestinese martoriata da anni di vessazioni e da ultimo falcidiata da un genocidio -prosegue il leader del M5s-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Elly Schlein, Giuseppe Conte e i leader di Avs chiedono a Giorgia Meloni di rifiutare la proposta di creare un Board of Peace, nel contesto del sostegno al Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

