Durante una convention a Roma, un esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato un cambiamento nelle posizioni del suo partito rispetto alla politica estera, lasciando da parte il supporto a Mosca. L’intervento si inserisce in un dibattito più ampio sui rapporti internazionali e sulla collocazione del movimento nel panorama politico nazionale. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli altri partiti di centrosinistra, che si sono confrontati sulle future alleanze.

L’intervento di Giuseppe Conte alla convention di Più Europa a Roma segna una svolta rilevante per gli equilibri del centrosinistra, puntando a una ricollocazione strategica del Movimento 5 Stelle sui temi della politica estera. Il leader pentastellato ha infatti dichiarato una netta contrarietà all’acquisto di gas russo fino alla firma di un trattato di pace, smentendo di fatto le posizioni più ambigue espresse in passato dal suo stesso partito. Questa mossa appare come un tentativo deliberato di rimuovere le etichette di inaffidabilità internazionale che spesso gli vengono attribuite dai potenziali alleati, cercando di accreditarsi come figura di sintesi per guidare il campo largo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giuseppe Conte si prende il Campo largo e lascia il gas di Putin

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