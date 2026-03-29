Nella giornata di ieri, la corsa alla guida del centrosinistra ha preso una piega significativa con l'apertura di una discussione sulla politica estera. La questione ha coinvolto i membri della coalizione, ancora in fase di definizione, e ha evidenziato le differenze di posizionamento riguardo alle relazioni internazionali, in particolare nei confronti della Russia e delle sue fonti di energia.

La gara per la leadership del centrosinistra, ormai ufficialmente iniziata, ieri ha sfiorato uno dei nodi ancora irrisolti della coalizione in fieri: la politica estera. In particolare, gli aiuti militari all’Ucraina e la difesa europea. Argomenti su cui, come è noto, le posizioni restano distanti. Ieri, però, c’è stata una novità. Ed è arrivata, di nuovo, da Giuseppe Conte, che dopo aver spiazzato il Pd con la disponibilità a fare le primarie, ieri ha fatto il bis dicendo che non se ne parla di acquistare gas dalla Russia, fino a quando non ci sarà la pace. Parole che sono una netta correzione di rotta non solo rispetto alla linea fin qui tenuta dal M5S, ma anche di fronte alla dichiarazione fatta pochi giorni fa da Stefano Patuanelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, molla il gas di Putin per prendersi il campo largo

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