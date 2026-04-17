Giunta comunale di Brindisi | approvati tredici provvedimenti in vari settori

Nella riunione del 16 aprile 2026, la Giunta comunale di Brindisi ha approvato complessivamente tredici provvedimenti suddivisi tra vari settori. Quattro provvedimenti sono stati adottati dal settore Affari legali e Civica Avvocatura, tre dal settore Programmazione economica e sviluppo, e altri tre dal settore Gabinetto e Organi Istituzionali. Un ulteriore provvedimento è stato approvato dal settore Gestione.

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione pomeridiana di giovedì, 16 aprile 2026, ha approvato tredici provvedimenti istruiti dai seguenti settori: Affari legali e Civica Avvocatura (5), Programmazione economica e sviluppo (3), Gabinetto e Organi Istituzionali (3), Gestione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Regione Campania, i provvedimenti approvati dalla GiuntaQuesto pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Leggi anche: Regione Campania, quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta Fico Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dal rilancio di via Santa Chiara al sociale nel quartiere Sant’Elia: Brindisi ridisegna il futuro tra storia e sport; Giunta comunale: via libera a 13 provvedimenti tra investimenti e risparmi; Quarta: questa amministrazione non è più rappresentativa dell’elettorato che l’ha portata a vincere le elezioni; L’essenza della diversità La Giornata Regionale della Costa 2026 approda a Brindisi. Brindisi, un progetto anti-degrado per il quartiere «Sant’Elia»La Giunta comunale di Brindisi ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 e il relativo Elenco Annuale 2026 individuando le priorità in sicurezza stradale e marciapiedi, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Brindisi, venti di crisi nella maggioranza: FdI disconosce due assessori. Il Pd: «Ritorsione»«Preso atto che la richiesta di revoca immediata dallla Giunta degli assessori Giuliana Tedesco e Antonio Pisanelli non ha avuto nessun riscontro si comunica che da oggi i due assessori ... quotidianodipuglia.it La decisione della Giunta comunale. Altri 300mila euro per i danneggiamenti al Bastione facebook