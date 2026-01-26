Regione Campania quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta Fico

La Giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico, ha tenuto la sua prima seduta a Palazzo Santa Lucia. In questa occasione sono stati approvati i primi provvedimenti, segnando l'inizio dell'attività amministrativa sotto la guida del nuovo esecutivo. Questi interventi rappresentano i primi passi della Giunta nel definire le priorità e le strategie per la regione.

Nel pomeriggio di lunedì si è tenuta a Palazzo Santa Lucia la prima seduta della Giunta regionale della Campania presieduta dal governatore Roberto Fico. La Giunta regionale della Campania, nella sua prima seduta, ha approvato come primo atto di indirizzo legislativo il disegno di legge recante "Disposizioni per l'introduzione di una retribuzione oraria minima nei contratti pubblici di appalto e nelle concessioni di competenza regionale".

La regione Campania ha annunciato i primi provvedimenti della Giunta Fico, tra cui il Bando per la selezione del nuovo direttore del Ruggi.

