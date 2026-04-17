Il presidente del Cagliari ha ricordato alcuni momenti della sua gioventù legati a San Siro, dove si recava spesso da ragazzino. Ha raccontato di aver portato un giocatore a Cagliari e di essere stato anche su Piccoli, con riferimento a un episodio legato alla palestra, menzionando un paragone con Barella. Ha anche condiviso che in passato ha fatto il raccattapalle nel settore giovanile del Milan.

Tommaso Giulini va subito lì: “Inter-Cagliari 1-4, tripletta di Ekdal. Era il mio primo anno di presidenza”. Allenatore Zeman. Stasera Giulini torna a San Siro, 12 anni dopo quell’impresa. È stato dirigente dell’Inter, è presidente del Cagliari, da qualche mese lo affianca un gruppo di investitori, stranieri, soprattutto, e pure italiani. Che effetto fa tornare a San Siro, ma da presidente del Cagliari, ma residente a Milano? ”Grande emozione. Ci sarò stato 100 volte da ragazzino. Ci andavo quando stavo nel settore giovanile del Milan, ho fatto il raccattapalle. Ma l’emozione più grande l’ho provata ad aprile scorso all’Arena Civica, a due passi da casa mia, proprio uscendo di casa e poi andando a vincere la coppa Italia Primavera contro il Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulini: "Stavo portando Pio Esposito a Cagliari, poi andai su Piccoli. Palestra come Barella perché..."

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