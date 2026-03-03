Un ex calciatore racconta di aver vissuto in condizioni difficili, senza servizi di base, prima di affermarsi nel calcio. Ricorda di aver segnato Pelé e di aver portato Thiago Silva all’Inter. Descrive la sua esperienza con la Grande Inter di Herrera, definendo la squadra come la più forte mai esistita, e ricorda alcuni dei suoi avversari e compagni di squadra, parlando delle marcature e dei momenti di quegli anni.

Quelli di Gianfranco Bedin erano i tempi in cui il mediano era la ruggine sul talento del numero 10, era la tenebra che zittiva di colpo il canto degli usignoli, era il castigo che toccava alle belle gioie, convinte che il calcio fosse un gioco e non una faccenda maledettamente più complicata. Il nome di Bedin, nella filastrocca che la generazione degli anni 60 recitava a labbra socchiuse come una preghiera, sbucava oltre l’incipit — Sarti, Burgnich, Facchetti — e faceva da collante al resto del sonetto, quello che chiudeva il reparto difensivo con Guarneri e Picchi. Bedin, la Grande Inter è stata davvero l’Inter più grande di sempre? “Direi proprio di sì: è stata una squadra che ha vinto tantissimo e ha colpito l’immaginario di tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bedin: "Vengo da baracche, senza bagno né luce e marcavo Pelé. Stavo portando Thiago Silva all'Inter, poi..."

