Infantino svela | Sono un grande appassionato di calcio Ho molti idoli e sono tifoso dell’Inter

Il presidente della FIFA ha rivelato di essere un grande appassionato di calcio e di tifare per l’Inter. In un’intervista al quotidiano spagnolo AS, ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua infanzia e sulla sua passione per il calcio, senza aggiungere altri dettagli. La sua relazione con il mondo del calcio e le sue preferenze sono state al centro delle sue dichiarazioni.

Infantino esce allo scoperto: «Sono tifoso dell'Inter, uno dei miei idoli era Beccalossi. Ecco chi è la favorita per il Mondiale» Infantino sorprende tutti: «Sono tifoso dell'Inter. Ecco chi era il mio idolo» Infantino in un'intervista ai microfoni di AS ha svelato la sua fede nerazzurra e la passione per Evaristo Beccalossi