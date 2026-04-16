Cambia il percorso del Giro d’Italia 2026 | due modifiche sostanziali una salita in più chilometraggi rivisti

Il percorso del Giro d’Italia 2026 ha subito due modifiche significative rispetto ai piani iniziali, tra cui l’aggiunta di una salita e la revisione dei chilometraggi. La corsa prenderà il via il 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà il 31 maggio a Roma, con tre settimane di distanza tra partenza e arrivo. Le variazioni nel tracciato sono state annunciate poco prima della partenza della corsa.

Mancano tre settimane al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Con l’avvicinarsi della Corsa Rosa sono stati comunicati alcuni accorgimenti sul percorso: i cambiamenti significativi riguardano due frazioni, ma attenzione anche ad alcuni chilometraggi modificati in determinate frazioni. L’undicesima tappa è la Porcari-Chiavari, che è stata allungata di otto chilometri (da 187 a 195), con l’inserimento di una salita: si tratta dello strappo di Cogorno, nello specifico 4,6 chilometri al 6,7% di pendenza media. Dalla vetta del KM Red Bull mancheranno 12,6 chilometri al traguardo: questa ascesa potrebbe fare la differenza e verranno messi in palio dei secondi di abbuono.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cambia il percorso del Giro d’Italia 2026: due modifiche sostanziali, una salita in più, chilometraggi rivisti Notizie correlate Concessioni pubbliche, Anac: modifiche sostanziali richiedono una nuova garaUna concessione di costruzione e gestione non può essere alterata in modo significativo durante la fase esecutiva senza ricorrere a una nuova... Il Giro del Delfinato cambia nome! Presentato il percorso per l’edizione 2026 con otto tappeIl Giro del Delfinato non si chiamerà più in questo modo già a partire dall’edizione 2026, in programma dal 7 al 14 giugno. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pegli, cambia il percorso del bus 189, nuovo capolinea in via Pavia da domani -; Milano Marathon 2026: cambia tutto. Blocco del traffico, nuovo percorso e l'elenco delle strade chiuse; Cambio di percorso per la linea gialla di Seta a Carpi; Piazza Moro, cambia la viabilità dei bus Amtab. Cambia il percorso del Giro d’Italia 2026: due modifiche sostanziali, una salita in più, chilometraggi rivistiMancano tre settimane al Giro d'Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. Con l'avvicinarsi ... oasport.it cambia la viabilità per un lungo periodo su via Aurelia facebook Nel finale del secondo atto di "Lohengrin" il clima cambia: tra le macchinazioni di Ortrud e Telramund, il dubbio corrode la fiducia di Elsa (Dorothea Herbert) verso Lohengrin (Brian Jagde), ducci che calano dall'alto; è l'inquietudine, è il sospetto x.com