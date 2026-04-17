A Palermo, questa mattina, si è svolto l’ultimo saluto a Giovanna Somma, insegnante conosciuta per il suo sorriso. La cerimonia si è tenuta nella cattedrale, con la presenza di studenti, colleghi e familiari, che hanno partecipato in silenzio. Le persone si sono raccolte tra lacrime e momenti di raccoglimento, condividendo il dolore per la perdita. L’evento ha visto un afflusso di presenti che hanno voluto rendere omaggio alla docente.

Occhi gonfi e silenzio tra i banchi della cattedrale di Palermo dov’è questa mattina alunni, colleghi e familiari di Giovanna Somma le hanno dato l’ultimo saluto. Ai funerali della professoressa di Italiano e Latino del Vittorio Emanuele II, morta mercoledì dopo un malore durante la lezione che stava tenendo ai suoi ragazzi di 5 G, ha partecipato l’intero istituto e il plesso della succursale, che si sono fermati per un giorno per ricordare la «prof dal sorriso buono». «Ci riuniamo oggi per salutare Giovanna, una donna che ha speso la sua vita tra i libri e i banchi di scuola, testimoniando che la letteratura non è un esercizio sterile, ma una chiave per decifrare il mistero dell'uomo», ha detto bella sua omelia padre Francesco Machí, collega di corso della professoressa Somma.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Giovanna Somma, la prof dal sorriso buono», a Palermo l’addio in Cattedrale tra lacrime e silenzio

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