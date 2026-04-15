Professoressa Giovanna Somma morta dopo il malore in classe a Palermo il dramma davanti a studenti e colleghi

A Palermo, una docente ha perso la vita improvvisamente durante le lezioni in aula, davanti a studenti e colleghi. La tragedia si è verificata nel corso della mattinata, quando la professoressa si è sentita male e non è più ripresa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia ha suscitato grande commozione tra chi conosceva la docente e chi ha assistito alla scena.

Dramma a Palermo nel Liceo classico Vittorio Emanuele II, in via Simone di Bologna: la professoressa Giovanna Somma è stata colta da un malore mentre stava facendo lezione ed è morta davanti ai suoi studenti. La tragedia è avvenuta mercoledì 15 aprile, intorno alle ore 12. La docente ha accusato un arresto cardiaco in aula. Gli alunni hanno lanciato l’allarme. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Palermo: la professoressa Giovanna Somma morta colta da un malore I colleghi increduli: "Era una donna molto garbata" L'assessore Turano: "Tragica scomparsa" Palermo: la professoressa Giovanna Somma morta colta da un malore Nel liceo, che si trova alle spalle della Cattedrale di Palermo, sono intervenuti i carabinieri di piazza Verdi e due ambulanze.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Professoressa Giovanna Somma morta dopo il malore in classe a Palermo, il dramma davanti a studenti e colleghi Notizie correlate Palermo, un'insegnante colta da malore muore in classe davanti agli alunniUna insegnante di 59 anni è morta oggi in classe davanti agli alunni nel liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. Claudia Luberti morta a Campo Felice: il malore davanti agli amici in baita, il freddo e i soccorsi: il dramma della 36enne infermiera di RomaROCCA DI CAMBIO Si prendeva cura degli altri, Claudia Luberti, la 36enne morta sabato pomeriggio a Campo Felice dopo un malore improvviso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Operai morti in via Marturano, recuperato il cellulare di una delle vittime; Sigonella in stato di massima allerta, il drone radar Poseidon in missione nelle aree del conflitto. Professoressa Giovanna Somma morta dopo il malore in classe a Palermo, il dramma davanti a studenti e colleghiPalermo, la professoressa Giovanna Somma morta in classe davanti ai suoi studenti: la docente è stata stroncata da un malore ... virgilio.it Siamo tutti sotto choc, il dolore per la prof morta in classe: aveva 59 anniSi chiamava Giovanna Somma la professoressa morta all’età di 59 anni nella mattinata di mercoledì 15 aprile al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo. Chi era Giovanna Somma morta a Palermo La ... livesicilia.it Tragedia questa mattina a Liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La professoressa Giovanna Somma, 59 anni, docente di italiano e latino, è deceduta improvvisamente dopo un malore mentre era in classe davanti ai suoi studenti. Nonostante i tentat facebook