Giornata per la donazione degli organi l' Ordine dei medici | Sempre più giovani negano il prelievo

Nella giornata dedicata alla donazione degli organi, l’Ordine dei medici ha segnalato un aumento delle persone giovani che rifiutano il prelievo. Secondo quanto riferito, sempre più giovani manifestano una posizione contraria alla donazione, mentre l’organizzazione sottolinea che donare rappresenta un gesto civile accessibile a tutti, che può essere affrontato con serenità e responsabilità. Nessun dettaglio sui numeri o sulle motivazioni specifiche è stato fornito.

"Donare non è l’atto eroico dei pochi, ma una decisione civile che ognuno può maturare con serenità e responsabilità. Trasformiamo una possibilità in una scelta consapevole, capace di generare valore ben oltre il singolo gesto". Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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