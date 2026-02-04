Oggi si celebra la giornata mondiale contro il cancro. Nonostante i progressi della medicina e le più alte percentuali di guarigione, molte persone sottovalutano ancora l’importanza della prevenzione. Gli esperti continuano a ripetere che uno screening regolare può davvero salvare tante vite, ma ancora troppo spesso si preferisce aspettare che i problemi si presentino. La campagna di oggi punta a sensibilizzare ancora di più sull’utilità di controlli tempestivi e sulla lotta condivisa contro questa malattia.

Oggi si celebra la giornata mondiale contro il cancro. Sebbene negli ultimi anni siano stati fatti importanti passi in avanti e sempre più persone guariscano dal tumore, la prevenzione resta l’arma più efficace per non ammalarsi. Secondo i dati dell’Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), ogni anno nelle Marche sono circa 11mila i nuovi casi di tumore, il 40% dei quali potrebbe essere evitato, facendo attenzione agli stili di vita e puntando sulla prevenzione. Proprio per questo l’Ast di Macerata rinnova l’invito alla popolazione a partecipare ai programmi di screening oncologici, fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale contro il cancro: "Lo screening può salvare tante vite"

Approfondimenti su Giornata Mondiale

Oggi l’ASL di Avellino si prepara a celebrare la Giornata mondiale contro il cancro.

Il silenzio sull’aborto può contribuire a ridurre il numero di interruzioni di gravidanza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Giornata Mondiale

Argomenti discussi: Giornata Mondiale contro il Cancro, le iniziative; 4 febbraio – Giornata mondiale contro il cancro; Giornata Mondiale contro il Cancro - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO: LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI TRA RICERCA E ASSISTENZA.

Giornata mondiale contro il cancro: il 4 febbraio la Lilt Bari promuove visite mediche gratuite e una partita di beneficenza al quartiere San PaoloGiornata mondiale contro il cancro: il 4 febbraio la Lilt Bari promuove visite mediche gratuite e una partita di beneficenza al quartiere San Paolo ... ilikepuglia.it

Giornata mondiale contro il cancro: Lo screening può salvare tante viteMammella, cervice uterina e colon-retto: l’appello dell’Ast per la prevenzione ... msn.com

Oggi è la Giornata mondiale dedicata alla malattia: segnali di un’inversione di tendenza nell’andamento delle diagnosi - facebook.com facebook

Giornata mondiale contro il cancro: a Bari il 4 febbraio si parla di prevenzione e sport con la LILT - News x.com