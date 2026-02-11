11 febbraio Giornata internazionale delle donne nella scienza Ma la parità STEM è ancora lontana

L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. A Roma, molte iniziative cercano di mettere in luce il contributo femminile nei settori scientifici, ma la strada verso la parità tra uomini e donne nelle STEM resta lunga. Nonostante gli sforzi, ancora poche donne occupano ruoli di rilievo e l’ingresso nel mondo della ricerca e dell’innovazione continua a essere difficile. La giornata serve anche a ricordare che bisogna fare di più per cambiare questa realtà.

Roma, 11 febbraio 2026 – L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalle donne nei campi scientifici e tecnologici e per promuovere un accesso equo alla ricerca e all’innovazione. La Giornata nasce dalla consapevolezza che la parità di genere nella scienza non rappresenta soltanto una questione di giustizia sociale, ma costituisce una condizione imprescindibile per lo sviluppo dell’umanità. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi decenni, un significativo e persistente divario di genere continua a caratterizzare la partecipazione femminile nelle discipline STEM – Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Giornata delle donne nella scienza

Questa mattina, nelle scuole primarie di tutta Italia, si svolge un laboratorio online dedicato alle ragazze e alle donne nella scienza.

La Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza si è aperta con una sorpresa a Napoli Est.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giornata delle donne nella scienza

Argomenti discussi: Ecco perché l’11 febbraio si celebra la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza; Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati Stem; 11 Febbraio, giornata Internazionale delle donne nella scienza; Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza 2026.

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza 2026: incontro di orientamento a UnictEvento all' Università di Catania; la Giornata delle Donne e Ragazze nella Scienza 2026. Orientamento STEAM, dialogo tra arte e scienza e modelli femminili. catania.liveuniversity.it

Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati StemSecondo dati Eurostat la nostra nazione è nella top 10 dell'Ue per quota di donne sul totale dei laureati in discipline Stem e Life sciences: la percentuale raggiunge il 40%, superiore a Francia (35%) ... tg24.sky.it

11 FEBBRAIO 2026 XXXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - facebook.com facebook