La prima Giornata Internazionale dell'Amatriciana si tiene dall’6 marzo ad Amatrice. La città decide di allargare i festeggiamenti anche al 7 e all’8 marzo, coinvolgendo ristoranti, chef e appassionati di tutta Italia. L’obiettivo è mettere in risalto un piatto simbolo di questa zona, che da sempre rappresenta un punto di riferimento gastronomico. La piazza principale si riempie di iniziative, degustazioni e momenti di confronto, mentre il paese si prepara a ospitare visitatori da ogni parte. La giornata promette di essere un’occasione per
Il 6 marzo Amatrice celebra la prima giornata internazionale dell'Amatriciana e amplia i festeggiamenti anche al 7 e all'8 marzo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione dei Ristoratori e degli Albergatori di Amatrice (Aram), col patrocinio del Comune di Amatrice, dell’Università Roma Tre.🔗 Leggi su Romatoday.it
