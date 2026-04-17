Giornata della Terra nel mondo 10mila eventi di pulizia

Il 22 aprile si terrà la 56ª Giornata mondiale dell'Ambiente, dedicata alla riflessione sul ruolo che ciascuno può avere nella tutela del pianeta. In questa occasione, sono previsti circa 10.000 eventi di pulizia in diverse parti del mondo, coinvolgendo comunità e organizzazioni. La giornata si concentra sul tema

Il 22 aprile prossimo si celebra la 56a Giornata mondiale dell'Ambiente con il tema "il nostro potere, il nostro pianeta". Oltre 10.000 eventi sono previsti nel mondo cordinati dal team di Great Global Cleanup: pulizie di quartiere, seminari, manifestazioni pacifiche, piantumazione di alberi, registrazione degli elettori, assemblee cittadine, organizzazione di comunità: ogni azione rafforza il movimento, si legge sul sito internazionale. Niente Pianeta B, niente relax: è il messaggio della crociata climatica degli attivisti della Generazione Z. Tre attiviste, Vanessa Nakate, Xiye Bastida e Sophia Kianni, provengono da ogni angolo del mondo e sono state spinte ad affrontare la crisi ambientale da diverse motivazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

Two veterans return home and are determined to start building their own economy.

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