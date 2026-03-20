Città della Scienza nel weekend eventi e laboratori per la Giornata Mondiale dell’Acqua

Nel fine settimana, Città della Scienza organizza eventi e laboratori dedicati alla Giornata Mondiale dell’Acqua. Tra le iniziative, si svolge il laboratorio “H?O: viaggio nella scienza dell’acqua”, pensato per coinvolgere i visitatori e approfondire il tema dell’acqua attraverso attività pratiche e dimostrazioni. La manifestazione si tiene all’interno della struttura e coinvolge pubblico di tutte le età.

“H?O: viaggio nella scienza dell’acqua”: in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo, Città della Scienza di Napoli, dedica il fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 a un fitto calendario di attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una delle risorse più preziose del pianeta, al centro delle sfide ambientali globali e dell’Agenda 2030 dell’Onu. L’acqua, elemento essenziale per la vita e per gli equilibri ambientali, sarà protagonista di laboratori interattivi ed esperienze scientifiche pensate per avvicinare i più giovani ai fenomeni naturali in modo coinvolgente e accessibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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