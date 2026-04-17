Il 16 aprile, la Federazione Nazionale della Stampa ha proclamato uno sciopero a cui hanno aderito oltre il 90% dei giornalisti italiani. L'Associazione Stampa Toscana ha comunicato che il presidente e gli organismi dirigenti hanno preso atto dell'ampia partecipazione, esprimendo soddisfazione per la mobilitazione dei colleghi. La protesta continua, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti dell'associazione.

FIRENZE – Il presidente Sandro Bennucci e gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana registrano, con particolare soddisfazione, l’adesione allo sciopero dei giornalisti del 16 aprile, proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa. In Toscana ha aderito oltre il 90% delle colleghe e dei colleghi. Obiettivi della protesta: la firma del contratto fermo da 10 anni, ma anche la stabilizzazione e la regolarizzazione retributiva dei precari e dei collaboratori mal pagati. Nonostante si sia trattato della terza giornata di astensione dal lavoro nazionale, nel giro di pochi mesi, la categoria ha risposto in modo massiccio e compatto.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giornalisti, Ast: “Allo sciopero ha aderito oltre il 90% delle colleghe e dei colleghi. La lotta prosegue”

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