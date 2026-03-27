internazionale aderisce allo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste

La redazione di Internazionale ha deciso di partecipare allo sciopero programmato per venerdì 27 marzo, promosso dalla Federazione dei giornalisti. La decisione riguarda tutti i giornalisti e le giornaliste dell'agenzia, che si asterranno dal lavoro in quella giornata. Lo sciopero si svolge in risposta a una mobilitazione indetta per protestare contro alcune questioni riguardanti le condizioni lavorative nel settore.

La redazione di Internazionale aderisce allo sciopero di venerdì 27 marzo indetto dalla Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), il sindacato unitario delle giornaliste e dei giornalisti italiani. Per questo oggi il sito di Internazionale non sarà aggiornato, non saranno inviate le newsletter e non uscirà l’episodio quotidiano del podcast Il Mondo. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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