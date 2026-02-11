i giornalisti rai proclamano uno sciopero delle firme a sostegno dei colleghi di raisport

Venerdì 13 febbraio 2026, i giornalisti Rai fermeranno le firme. L’Usigrai ha deciso di proclamare uno sciopero in tutti i telegiornali, i giornali radio e i programmi di informazione dell’emittente pubblica, inclusi quelli online. La protesta mira a sostenere i colleghi di RaiSport, coinvolti in una situazione che ha portato i giornalisti a manifestare in modo deciso. Nessuna voce ufficiale ha ancora annunciato come evolverà la situazione, ma intanto i media si preparano a una giornata senza firme.

L’ Usigrai, l’Unione sindacale dei giornalisti Rai, ha proclamato per venerdì 13 febbraio 2026 uno sciopero delle firme in tutti i telegiornali, i giornali radio e nei programmi di informazione dell’emittente pubblica e sul web. La decisione è stata presa in sostegno ai colleghi di RaiSport che, dopo il caso Petrecca, avevano deciso di ritirare la propria firma da servizi, collegamenti e telecronache sulle Olimpiadi e di indire tre giorni di sciopero. La nota integrale del sindacato dei giornalisti Rai. «La vicenda della telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi», spiega in una nota il sindacato, «è stata un duro colpo all’immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti che quotidianamente si impegnano per offrire un servizio pubblico degno di questo nome. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica.

I giornalisti Rai lanciano una protesta collettiva contro il direttore Petrecca.

