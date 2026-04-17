Durante la terza giornata del Festival internazionale del giornalismo a Perugia, si è discusso delle difficoltà che affrontano i giornalisti nel diffondere notizie accurate. Il dibattito si è concentrato sulla trasformazione dei media digitali e sui rischi legati alla diffusione di informazioni in un contesto di crescente pressione e minacce. I partecipanti hanno evidenziato come le sfide del settore abbiano portato a un aumento delle insidie per chi si dedica a fare giornalismo.

A Perugia, la terza giornata del Festival internazionale del giornalismo mette al centro il dibattito sulla metamorfosi dei media e sulle sfide estreme affrontate da chi informa. Durante gli incontri tenutisi all'Auditorium San Francesco al Prato, figure di rilievo globale hanno testimoniato la pressione esercitata dai regimi autoritari e la difficoltà di operare in contesti di conflitto come Gaza, l'Ucraina e l'Iran. Il programma ha la partecipazione di Maria Ressa, insignita del Nobel per la P .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giornalismo sotto attacco: i Nobel svelano i rischi della verità

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