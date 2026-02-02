Giorgio Pasotti, attore e regista nato a Bergamo nel 1973, si racconta anche come ex campione di wushu. La sua carriera è ricca di esperienze tra cinema e teatro, ma il suo passato in Cina come atleta di arti marziali ha lasciato un segno profondo. Oggi, Pasotti si dedica principalmente alla recitazione, portando con sé un bagaglio di esperienze che pochi possono vantare.

Giorgio Pasotti si è tuffato nel mondo del bob e ha percorso la pista con la stessa intensità di un pilota di Formula 1.

Argomenti discussi: Claudia Tosoni, chi è la fidanzata e futura moglie di Giorgio Pasotti; Giorgio Pasotti è il Rosso volante; La recensione. L'Otello versione Pasotti-Maraini sembra una soap da TV commerciale (P.Fizzarotti); Giorgio Pasotti e il film su Eugenio Monti: Il Sinner degli anni Sessanta.

Agrigento, Giorgio Pasotti in scena con l'OtelloLa tragedia di Shakespeare al teatro Pirandello: un'opera che fa riflettere anche sui femminicidi con la drammaturgia firmata da Dacia Maraini e la regia dell'attore che fa anche la parte di Jago. Nei ... rainews.it

Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio (sul palco de La Strana Coppia ) a Claudia TosoniL'attore alla fine dello spettacolo teatrale in cui recita la compagna ha fatto irruzione sul palco e inginocchiandosi le ha chiesto la mano. Lei sorpresa e commossa ha risposto «sì», mentre il pubbli ... vanityfair.it

in3minuti.it. . Al Teatro Pirandello la stagione procede a gonfie vele. Ne abbiamo parlato con il direttore Roberta Torre in occasione della messa in scena di Otello, lo spettacolo diretto ed interpretato da Giorgio Pasotti Di Barbara Capucci @fanpiùattivi - facebook.com facebook

"Otello" al Pirandello: Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio portano in scena il demone della gelo - goo.gl/alerts/VEpt3X #GoogleAlerts x.com