Il governo ha ribadito il sostegno all'Ucraina con le dichiarazioni del presidente del consiglio, che ha affermato che l’Italia rimane sempre al fianco di Kiev. Questa presa di posizione è stata espressa in un contesto di continui riferimenti alla guerra in Ucraina. Le parole sono state pronunciate in un momento di discussione pubblica sulle scelte internazionali del paese.

"L'Italia sempre al fianco di Kiev": sono queste le agghiaccianti parole recentemente pronunziate da Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente di spicco della giullaresca destra bluette neoliberale e filoatlantista. Giorgia Meloni, oltretutto, ha recentemente accolto con un grande abbraccio il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood. Come se non bastasse, a fare da grancassa delle posizioni governative, recentemente l'europarlamentare Letizia Moratti, in una sua epifania catodica su la7, ha spiegato che l'Ucraina è l'aggredito e la Russia è l'aggressore e che il guitto di Kiev sta difendendo i valori democratici.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni: "Italia sempre al fianco di Kiev"; il tradimento dell'interesse nazionale continua senza posa

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