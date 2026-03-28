Meloni | non ci curiamo dell' opinione pubblica dobbiamo continuare a supportare Kiev; i nemici dell' interesse nazionale

Recentemente, una leader politica ha affermato che non si preoccupa delle opinioni pubbliche e che è necessario continuare a sostenere Kiev, definendo coloro che si oppongono come nemici dell’interesse nazionale. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e discussioni nel panorama politico, mentre si analizzano le parole pronunciate e il loro possibile impatto.

Sono queste le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente di spicco della giullaresca destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoisraeliana e filoucraina: "continueremo a sostenere l’Ucraina senza badare all’impatto che questo può avere sull’opinione pubblica, il sostegno militare è necessario per difendere una nazione aggredita”. Si tratta di una dichiarazione degna di essere commentata criticamente per più ragioni. Anzitutto per il fatto che il presidente del consiglio non si cura dell'opinione pubblica ma tira dritto seguendo l'ideologia dominante o più precisamente obbedendo cadavericamente come un soldatino ai desiderata di Bruxelles e di Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni: non ci curiamo dell'opinione pubblica, dobbiamo continuare a supportare Kiev; i nemici dell'interesse nazionale Articoli correlati Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna, Meloni: “Contro Olimpiadi delinquenti nemici dell’Italia”Home > Cronaca > Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna, ipotesi terrorismo. Leggi anche: Vi spiego la timidezza dell’opinione pubblica sull’Iran (e non su Gaza). Parla Pregliasco Tutti gli aggiornamenti su Meloni non ci curiamo dell'opinione... Stefano Bonaccini: Meloni non è più imbattibile, ma gli elettori del No non ci hanno promesso nienteIntervista al presidente del Pd che chiede di allargare il campo del centrosinistra: Serve una cosa nuova, che risponda agli elettori del referendum, e ... huffingtonpost.it Meloni: Nessuna missione militare per forzare il blocco di HormuzLo ha assicurato la presidente del Consiglio, al termine del Consiglio europeo. Un eventuale contributo potrà arrivare solo in una fase post-conflitto, con l’obiettivo di garantire la libertà di ... tg24.sky.it