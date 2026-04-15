Meloni | Italia e Europa sempre a fianco di Kiev e del suo popolo – Il video

In un video pubblicato il 15 aprile 2026, un rappresentante ha affermato che negli ultimi quattro anni l’Italia e l’Europa sono state costantemente al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. La dichiarazione si concentra sulla continuità del sostegno delle istituzioni europee e italiane alla capitale ucraina nel corso di questo periodo. Non sono state fornite altre informazioni o dettagli aggiuntivi nel discorso.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Durata: 0107 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 15-04-26 Meloni Italia e Ue sempre a fianco di Kiev e del suo popolo 0107 Ilaria Salis, l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» – Il video Sorpresa: Schlein solidarizza con Meloni dopo l’attacco di Trump.🔗 Leggi su Open.online

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