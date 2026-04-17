A Parigi, il presidente del Consiglio italiano ha incontrato il presidente della Repubblica francese. Durante l'incontro, ci sono stati scambi di saluti con baci e abbracci tra i due leader. La visita si è svolta nel contesto di rapporti bilaterali tra i due paesi. La presenza dei rappresentanti è stata accompagnata da dichiarazioni ufficiali e foto che mostrano il momento dell'incontro.

Parigi è sempre una buona idea, diceva Audrey Hepburn, e sembra che questo valga anche per la politica. Al centro delle cronache c’è l’incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Un faccia a faccia che potrebbe regalare una svolta diplomatica, offrendo al pubblico un sapore inedito. Il Vertice dei Volenterosi ha offerto la chance, insieme alla crisi internazionale scatenata da Stati Uniti e Israele, di scongelare i rapporti tra Roma e Parigi. Sembravano bloccati in un inverno perenne, tra sgarbi istituzionali e gelide strette di mano. Difficile dire che ora brilli il sole tra i due leader, ma abbiamo assistito a qualcosa in più di un primo passo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgia Meloni a Parigi, baci e abbracci con Macron

À 48 ans, Giorgia Meloni révèle ENFIN l'HORRIBLE VÉRITÉ sur Emmanuel Macron.

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